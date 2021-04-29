Новосибирского тревел-блогера, обвиняемого в убийстве подписчика, оставили в СИЗО

Слева — Анатолий Гомзяков, справа — Алексей Хребтов. Фото: соцсети

Новосибирскому тревел-блогеру Анатолию Гомзякову, которого подозревают в убийстве подписчика, продлили срок содержания под стражей. Такое решение принял Дзержинский районный суд.

— Сегодня, 29 апреля, в Дзержинском суде Новосибирска прошло заседание по мере пресечения. Анатолию продлили срок содержания в СИЗО еще на 1 месяц, до 4 июня 2021 года, — сообщается в аккаунте инстаграм Анатолия Гомзякова. — Заседание прошло в закрытом режиме из-за коронавирусных ограничений. В зал суда пустили только адвоката.

Напомним, громкое убийство произошло 2 апреля 2020 года. Тогда на левом берегу города под окнами многоэтажного дома было найдено тело арт-менеджера Алексея Хребтова. Он был подписчиком популярного тревел-блогера Анатолия Гомзякова. Тот из-за коронавируса как раз вернулся в Новосибирск и зашел в гости к подписчику развиртуализироваться. Парни вместе выпивали, вели прямые эфиры в «Инстаграме», а утром на газоне под окнами высотки Алексей был найден мертвым. Экспертиза показала, что падение было не случайным, мужчину сначала избили, а потом выбросили из окна. Анатолий является главным подозреваемым в убийстве, а в обстоятельствах дела до сих пор разбираются следователи.

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