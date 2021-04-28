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Общество28 апреля 2021 9:15

Новосибирские военные провели первую репетицию праздничного салюта в честь Дня Победы

Артиллерийские расчеты выполнили около 10 залпов
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Новосибирские военные провели первую репетицию салюта ко Дню Победы.

Новосибирские военные провели первую репетицию салюта ко Дню Победы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 28 апреля, в Новосибирске на Михайловской набережной Оби прошла первая репетиция салюта в честь Дня Победы. Подготовительное мероприятие провели военнослужащие артиллерийского соединения. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

— В рамках тренировки артиллерийские расчеты выполнили около 10 залпов из 122-мм орудия Д-30 и салютных установок 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ». Во время репетиции салюта военнослужащие показали слаженность и синхронность действий при производстве залпов, — прокомментировали репетицию в ЦВО.

Известно, что орудие Д-30 разработали в начале 60-х годов. Ранее его признали одним из самых массовых артиллерийских систем в советской армии. В ЦВО отметили, что это единственная советская гаубица, которую до сих пор используют воздушно-десантные подразделения для десантирования.

Напомним, праздничный салют в честь Дня победы состоится на Михайловской набережной 9 мая. Первые залпы прозвучат в 22.00. В ЦВО добавили, что в рамках светового представления военные сделают 30 залпов и выпустят в небо 680 фейерверков «Вега» и «Ассоль». В мероприятии будут участвовать 30 военнослужащих и примерно 10 единиц военной техники.

Ранее КП-Новосибирск писала, что залпы, прозвучавшие сегодня на репетиции, напугали горожан. Новосибирцы забеспокоились, так как не могли установить источник громкого звука. Многие решили, что в центре города что-то взрывают.

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