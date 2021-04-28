Новосибирцев напугал грохот в центре города: рассказываем, что это было

Новосибирцев напугал громкий звук. Фото: стоп-кадр. "Камеры Новосибирска".
В среду, 28 апреля, жителей Новосибирска напугал сильный грохот. О странных звуках в редакцию КП-Новосибирск сообщили читатели.
— В центре города взрывы какие-то. Сначала думали, что это гром, но потом поняли, что больше похоже именно на взрывы. Очень громкие звуки, непонятно, что происходит, — написали в редакцию обеспокоенные горожане.
Как удалось выяснить КП-Новосибирск, на набережной Оби в Новосибирске прошла репетиция салюта перед 9 мая. Именно залпы стали источником грохота.
В пресс-службе ЦВО рассказали подробности о подготовительном мероприятии.
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