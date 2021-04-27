Сибирячка на иномарке сбила 8-летнего мальчика, перебегавшего дорогу

Сибирячка на иномарке сбила школьника, перебегавшего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, 27 апреля, произошло уже третье ДТП с участием ребенка. Сибирячка на иномарке сбила школьника, перебегавшего дорогу.

— Сегодня, примерно в половину седьмого вечера, 38-летняя женщина на автомобиле Kia Rio со стороны улицы Выборной заезжала во двор дома 144/1, где сбила 8-летнего мальчика, который, с ее слов, побежал через проезжую часть, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Ребенка доставили в больницу с ушибами и травмой левой ноги. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, сегодня в Новосибирске произошло еще два ДТП, в которых пострадали дети. В Дзержинском районе города водитель иномарки сбил 15-летнего подростка, а в Первомайском районе женщина на «Лексусе» сбила 8-летнего школьника. Пострадавших детей доставили в больницы.

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