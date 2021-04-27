Сибирячка на «Лексусе» сбила школьника на пешеходном переходе: ребенок в больнице

В Новосибирске женщина на «Лексусе» сбила школьника. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске женщина на «Лексусе» сбила школьника. Ребенка доставили в больницу с различными травмами.
— Сегодня, в 15:30, 51-летняя женщина на автомобиле Lexus NX300, ехала по улице Одоевского со стороны Старого шоссе, в сторону улицы Радужной. Около дома №1 по улице Узорная, на нерегулируемом пешеходном переходе она сбила 8-летнего мальчика, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Ребенка доставили в первую детскую больницу с различными травмами. На месте работает экипаж ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия.
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