Сибирячка на «Лексусе» сбила школьника на пешеходном переходе: ребенок в больнице

В Новосибирске женщина на «Лексусе» сбила школьника. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске женщина на «Лексусе» сбила школьника. Ребенка доставили в больницу с различными травмами.

— Сегодня, в 15:30, 51-летняя женщина на автомобиле Lexus NX300, ехала по улице Одоевского со стороны Старого шоссе, в сторону улицы Радужной. Около дома №1 по улице Узорная, на нерегулируемом пешеходном переходе она сбила 8-летнего мальчика, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Ребенка доставили в первую детскую больницу с различными травмами. На месте работает экипаж ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия.

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