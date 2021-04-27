В Новосибирске водитель «Ниссана» сбил 15-летнего мальчика

В Новосибирске иномарка сбила подростка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 27 апреля, в Дзержинском районе Новосибирска водитель иномарки сбил подростка. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

— В 8:40 водитель 1963 года рождения двигался по улице Индустриальной на автомобиле Nissan Expert и в пути следования, у дома 8, наехал на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — прокомментировали аварию в ведомстве.

Известно, что в результате ДТП пострадал 15-летний мальчик. Его доставили в детскую больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить все обстоятельство случившегося.

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