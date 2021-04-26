Инструктор новосибирского аквапарка пойдет под суд после гибели подростка на аттракционе «Медленная река»

В Новосибирске направили в суд дело в отношении инструктора после смерти 16-летнего подростка в аквапарке. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске направили в суд дело в отношении инструктора аквапарка, после смерти 16-летнего подростка на одном из аттракционов. Напомним, трагедия произошло в январе 2020 года. Мальчик нырнул в большое джакузи, где зацепился за металлическую конструкцию и не смог выплыть. Молодого человека достали из воды уже без сознания. Прибывшие на место ЧП медики констатировали клиническую смерть подростка, но врачи смогли завести сердце парня. Однако спустя неделю он умер в реанимации.

Старшего инструктора аквапарка обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека («в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

— Как установили следователи, с целью обеспечения постоянного наблюдения за водным аттракционом «Медленная река» территория аттракциона разделена на 6 постов. Утром 8 января 2020 года обвиняемый, составляя ведомость расстановки подчиненных ему инструкторов по постам, выяснил, что инструктором недостаточно. Тогда он принял решение объединить зону ответственности двух постов водного аттракциона «Медленная река», — пояснили в областном следственном комитете. — Однако один инструктор не мог полностью гарантировать безопасность посетителям, поскольку часть водного аттракциона находилась вне его поля зрения. Так, инструктор, в момент погружения несовершеннолетнего под воду и последующего его утопления, находился в зоне ответственности другого поста.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

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