Его сердце остановилось: в больнице умер подросток, захлебнувшийся в аквапарке

13 Янв. 2020 2020-01-13T06:14:07+03:00

В сознание 16-летний мальчик так и не пришел

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В Новосибирске в понедельник, 13 января, в реанимации умер подросток, захлебнувшийся в джакузи аквапарка. Об этом сообщил главный врач больницы №34 Владимир Ярохно. Туда госпитализировал парня.

— Да, парень умер сегодня в 03.00 ночи, — рассказал КП-Новосибирск главврач.

Напомним, парень нырнул в большой джакузи, зацепился в металлических элементах бассейна и не смог вынырнуть обратно. Молодого человека достали уже без сознания. Многие посетители подумали, что он умер. Прибывшие на место ЧП медики констатировали клиническую смерть подростка, но врачи смогли завести сердце парня. Но спустя неделю он умер в реанимации. Семья приехала на отдых из Кемерово. В СК по Новосибирской области завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU