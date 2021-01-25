Следователи выяснили, кто виноват в смерти подростка в новосибирском аквапарке

Завершилось расследование уголовного дела о гибели 16-летнего подростка в аквапарке. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела о гибели 16-летнего подростка в аквапарке. Трагедия произошла на январских каникулах в 2020 году, мальчик захлебнулся водой в большом джакузи.

— Сейчас расследование данного уголовного дела было завершено. Следствием предъявлено обвинение старшему инструктору службы инструкторов в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас уголовное дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Максимальное наказание, которое может грозить инструктору — шесть лет лишения свободы, — пояснила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Напомним, трагедия в новосибирском аквапарке случилась 8 января 2020 года. 16-летний подросток нырнул в большое джакузи, где зацепился за металлическую конструкцию и не смог выплыть. Молодого человека достали из воды уже без сознания. Прибывшие на место ЧП медики констатировали клиническую смерть подростка, но врачи смогли завести сердце парня. Однако спустя неделю он умер в реанимации. Мальчик приехал в Новосибирск из Кемерово вместе с семьей. Позже в аквапарке демонтировали те перила, за которые зацепился мальчик — их отправили на экспертизу.

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