Рассказываем, какие улицы перекроют в Новосибирске с 7 по 9 мая перед Днем Победы

В центре Новосибирске перекроют несколько улиц перед Днем Победы 9 мая 2021 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В центре Новосибирске перекроют несколько улиц на День Победы 9 мая 2021 года. Об этом сообщили в мэрии города, опубликовав соответствующее постановление.

— Ввести в период подготовки и проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона (далее — военный парад) и артиллерийского салюта, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования, — говорится в тексте постановления.

Согласно постановлению, 5 и 7 мая с 17:30 до 22:30 движение будет ограничено на таких по Красному проспекту на участке от Фабричной до Гоголя; по Мичурина на участке от Фрунзе до Орджоникидзе; по Ядринцевской на участке от Красного проспекта до Каменской; по Орджоникидзе на участке от Советской до Каменской; по Кирова на участке от Восхода до Каменской; по Октябрьской магистрали на участке от Каменской до Красного проспекта.

7 мая с восьми утра до шести вечера также планируется перекрыть движение по Депутатской улице от Красного проспекта до улицы Серебренниковской.

5 и 7 с 18:30 до 22:30 и 9 мая с 07:00 до 11:00 собираются ограничить движение по четной стороне Ипподромской на участке от Военной до Фрунзе.

9 мая будут перекрыты почти все центральные улицы города. Ограничения введут сразу после полуночи, а продлятся они до 23 часов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в этом году новосибирцам разрешат посетить парад в День Победы. Для зрителей будет выделена отдельная площадка, они также должны будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Для ветеранов будет отведена отдельная трибуна, все они должны будут сдать тест на коронавирус перед мероприятиям.

Традиционный фейерверк на площади на 9 мая в этом году отменили в связи с коронавирусными ограничениями. Однако сибиряки все же смогут полюбоваться военным праздничным салютом на Михайловской набережной. Он начнется в 10 часов вечера.

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