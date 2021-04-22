Появилось видео, как подростки издеваются над дочерью фронтовика в Новосибирске

Появилось видео, как толпа подростков издевается над 72-летней новосибирской пенсионеркой. Фото: Кадр из видео

Появилось видео, как толпа подростков издевается над 72-летней новосибирской пенсионеркой. Напомним, выходки хулиганов женщина терпит уже несколько месяцев.

— Они собираются толпой на верхних этажах, а потом бегут вниз, и, оказавшись на первом, начинают пинать мою дверь, — рассказывала журналистам пенсионерка. — И так изо дня в день: то пинают, то кидают палками, а могут тихо постучаться, будто бы соседка пришла, и я каждый раз встаю и открываю двери, а они скопом убегают — с матами, с криками.

Женщина живет в многоквартирном доме на улице Березовая в Первомайском районе города. Несколько выходок подростков попали на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах ролика видно, как подростки выбегают из подъезда пенсионерки. Женщина пытается их догнать, но ее попытки не увенчиваются успехом.

Сибирячка является дочерью ветерана Великой Отечественной войны и собирается прийти в их школу с рассказом о войне и требованием уважения к себе. В произошедшем сейчас разбираются следователи. Они проводят проверку по данному факту. А полиция, тем временем, уже нашла двоих шутников. Бабушку и ее обидчиков вместе с родителями пригласили в отдел по делам несовершеннолетних.

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