«Я уже их простила»: в Новосибирске полиция нашла подростков, которые издевались над дочерью фронтовика

Подростки всю весну издевались над пенсионеркой. Фото: Евгений КОЧКИН\www.sibkray.ru

72-летняя жительница Новосибирска Мария Петрова больше месяца прожила в страхе и подавленном состоянии. Дочь ветерана войны, который солдатом дошел до Берлина в 1945 году, подверглась жесткому прессингу со стороны подростков в наше мирное время. После того, как бабушка рассказала свою историю журналистам, в конфликт вмешались правоохранители. Полицейские быстро вычислили хулиганов и пригласили их сегодня в участок. Как разрешилась конфликтная ситуация — в материале КП-Новосибирск.

«ТО ПОСТУЧАТ, ТО ПНУТ»

Полем боя последних месяцев для 72-летней жительницы Новосибирска Марии Петровой стал собственный подъезд многоэтажного дома на улице Березовой. Дерзкие соседские подростки быстро вычислили слабое звено, узнали, что пожилая женщина живет одна и принялись ее запугивать. При чем повода для такого поведения бабушка никогда не давала: с соседями жила мирно, чужих детей замечаниями не изводила, да и вообще в период пандемии из квартиры практически не выходила. Возможно, причиной стало то, что бабушка живет на первом этаже. Дети стали развлекаться: то постучат, то пнут в дверь и убегут. Пожилая женщина, конечно, была не в состоянии догнать шутников. А те изводили бабушку.

Хулиганов зафиксировала камера видеонаблюдения в подъезде. Фото:www.sibkray.ru

Одновременно с этими нападками у женщины случилось личное горе: кто-то отравил ее любимую собаку. Но никаких доказательств, чтобы конкретно высказывать обвинения нет.

Соседи пожилой женщины прониклись этой историей. Ну куда такое годится, что молодежь совсем не проявляет уважения к старикам, да еще и к дочке ветерана, который если бы дожил до этих дней, то сгорел бы со стыда за юное поколение.

Жильцы просмотрели записи с камер видеонаблюдения подъезда и даже вычислили двух местных хулиганов. Правда, беседы с родителями никакого результата не дали. Мамы и папы вступились за детей, обвинили бабушку в наговоре и никаких мер не предприняли.

Тогда Мария Ивановна решила воздействовать на своих обидчиков другим способом. Она развесила в подъезде обращение к соседям: «Я — дочь фронтовика, у меня отец войну прошел. Это так вы перед 9 мая меня поздравляете?». И рассказала все как есть журналистам.

Жильцы многоэтажного дома встали на сторону пожилой женщины. Фото: Евгений КОЧКИН.

НА ЗАЩИТУ ВСТАЛИ ПОЛИЦИЯ И СЛЕДОВАТЕЛИ

После публикации этой истории в СМИ, конфликтом заинтересовался следственный комитет и полиция.

— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.

Тем временем в полиции тоже просмотрели все видео с камер наблюдения и достаточно оперативно установили личности всех подростков, которые тусовались в подъезде, пинали дверь на первом этаже и вели себя вызывающе по отношению к Марии Ивановне.

А дальше люди в погонах постучали уже в их двери.

Сегодня вечером, 22 апреля, бабушку и ее обидчиков вместе с родителями пригласили в отдел по делам несовершеннолетних.

Полицейские быстро вычислили подростков. Фото: www.sibkray.ru

«Я НЕ ХОЧУ ВОЙНЫ»

В участке дерзкие школьники и их заступники мамы и папы уже вели себя тише воды, ниже травы. Родители, догадавшись, что теперь у них возникнут проблемы с законом, что потом плохо скажется на дальнейшей судьбе невоспитанных детей, кинулись приносить Марии Ивановне свои извинения. Раскаялись и хулиганы. Просили прощения чуть ли не на коленях.

— Я не хочу войны. И судьбу портить детям тоже не хочу. Пусть они просто поймут, что так себя нельзя вести. Мне показалось, что они искренне раскаиваются за свои поступки. Я их, конечно, простила. Все закончилось миром, — рассказала Мария Петрова.

Пенсионерку после беседы отпустили домой. А вот с молодежью еще поработают инспекторы по делам несовершеннолетних. Расскажут им о преступлении и наказании и уважении к старшим.

Лишними такие беседы уж точно не будут.

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