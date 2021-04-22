«Пинают дверь, кидают палки»: в Новосибирске толпа подростков издевается на дочерью фронтовика

Толпа подростков издевается над 72-летней пенсионеркой. Фото: Сибкрай.ru

В Новосибирске толпа подростков издевается над 72-летней пенсионеркой. Сибирячка терпит выходки хулиганов на протяжении всей весны. Будучи дочерью ветерана Великой Отечественной войны и собирается прийти в их школу с рассказом о войне и требованием уважения к себе.

— Они собираются толпой на верхних этажах, а потом бегут вниз, и, оказавшись на первом, начинают пинать мою дверь. Вчера, допустим, я думала, что вместе с косяком сюда двери выпадут. Такая масса, вы представляете, они лбы какие! Я выскочила и за ними побежала, но, естественно, я не могу их догнать. Мне настолько плохо было, я думала, я ночь не переживу. И так изо дня в день: то пинают, то кидают палками, а могут тихо постучаться, будто бы соседка пришла, и я каждый раз встаю и открываю двери, а они скопом убегают — с матами, с криками, — рассказала пенсионерка изданию Сибкрай.ru.

Хулиганы попали на запись камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде. А произошедшем, тем временем, заинтересовались следователи.

— По данному факту Следственным комитетом по Новосибирской области организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в областном СУ СКР.

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