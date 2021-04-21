Следователи продолжают поиски новосибирской зоозащитницы с афрокудрями

В Новосибирске следователи продолжают поиски 30-летней Екатерины Плотниковой. Фото: предоставлено героем материала

В Новосибирске следователи продолжают поиски 30-летней Екатерины Плотниковой. Напомним, сибирячка с афрокудрями и татуировкой на бедре пропала два месяца назад. На связь с родными она перестала выходить 20 февраля. Дома остались документы и все личные вещи, а еще три собаки и кошка. Близкие уверены: по доброй воле Екатерина не оставила бы их запертыми дома без воды и еды. Кроме того, Катя страдает диабетом, ей необходимо постоянно ставить уколы.

Когда сибирячку уже разыскивали волонтеры и полиция, выяснилось, что девушка вела двойную жизнь. У нее была анкета на сайте девушек по вызову. Там она себя называла госпожой Стеллой. Судя по комментариям к объявлению, анкета висит на сайте не первый год. Следователи предполагают, что Екатерина могла стать жертвой преступления.

— Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), устанавливается местонахождение без вести пропавшей Плотниковой Екатерины Алексеевны, — сообщили в областном Следственном комитете.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться сибирячка, сообщите об этом по телефонам дежурного по следственному управлению: 8 (383) 203-57-39 либо «02» (с мобильного 102).

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