Отчима, изнасиловавшего и убившего двух сестер из Новосибирской области, могут признать невменяемым

Отчима, изнасиловавшего и убившего, двух падчериц-школьниц из Новосибирска, могут признать невменяемым. Фото: стоп-кадр

Отчима, изнасиловавшего и убившего, двух падчериц-школьниц из Новосибирска, могут признать невменяемым. Об этом сообщили сегодня, 20 апреля, в Ярославском областном суде.

— В Ярославский областной суд поступило уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении жителя города Рыбинск, — сообщается на сайте суда. — По версии следствия мужчина страдает психическим расстройством, что лишало его в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Напомним, трагедия произошла в Рыбинске в 2020 году. 13-летняя и 8-летняя девочки переехали туда с мамой из Новосибирской области. В прошлом мужчина отбывал наказание за тяжкие преступления, в том числе убийство. В декабре 2019 года он вышел на свободу. А 18 сентября 2020 года его задержали за убийство падчериц.

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