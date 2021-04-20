Появилось видео задержания журналиста Николая Сальникова и депутата Сергея Проничева

Появилось видео задержания новосибирского журналиста Николая Сальникова и депутата Сергея Проничева. Фото: Кадр из видео

Появилось видео задержания новосибирского журналиста Николая Сальникова и депутата Сергея Проничева. Напомним, их задержали по делу о мошенничестве с использованием медийных технологий. Так, якобы журналист на деньги бизнесмена снял разоблачающий видеоролик про известных политических деятелей Новосибирска и опубликовал его на YouTube. После чего на них пожаловались другие депутаты, которые заявили, что Сальников и Проничев угрожали сделать их героями последующих «кинолент». Однако за денежное вознаграждение они были согласны остановить съемки.

На кадрах ролика видно, что у мужчин оперативниками был обнаружен конверт с несколькими пачками пятитысячных купюр. Задержание проводилось в присутствии понятых.

Сейчас Сальников и Проничев находятся под стражей. А недавно стало известно, что в этом деле появился третий подозреваемый. По данным КП-Новосибирск, третий фигурант играл роль посредника между депутатом, бизнесменом и журналистом.

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