В деле Сергея Проничева и Николая Сальникова появился третий подозреваемый

В деле Сальникова и Проничева появился третий подозреваемый. Фото: Канал Николая Сальникова на https://www.youtube.com/, а также facebook.com/pronichevSD.2019

Во вторник, 20 апреля, стало известно, что в деле Сергея Проничева и Николая Сальникова, которых обвиняют в мошенничестве, появился третий подозреваемый. Об этом сообщили в УФСБ России по Новосибирской области.

— В отношении жителей Новосибирска 37, 60 и 69 лет следствием СЧ СУ Управления МВД России по Новосибирску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Сальникова и Проничева задержали по делу о мошенничестве с использованием медийных технологий. Так, журналист на деньги бизнесмена снял разоблачающий видеоролик про известных политических деятелей Новосибирска и опубликовал его на YouTube. После чего на них пожаловались другие депутаты, они заявили, что Сальников и Проничев угрожали сделать их героями последующих «кинолент». Однако за денежное вознаграждение они были согласны остановить съемки.

Имя еще одного подозреваемого пока не названо. По данным КП-Новосибирск, третий фигурант играл роль посредника между депутатом, бизнесменом и журналистом.

Известно, что 17 апреля 2021 года Центральный районный суд Новосибирска арестовал Сальникова и Проничева на 2 месяца. В УФСБ уточнили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения третьему фигуранту, 60-летнему гражданину.

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