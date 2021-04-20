В Новосибирске сломался очередной трамвай: у него оторвался тормозной элемент. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Во вторник, 20 апреля, в Новосибирске сломался очередной трамвай: у него оторвался тормозной механизм. Инцидент, случившийся на площади Карла Маркса, временно заблокировал движение на путях. Очевидец опубликовал фото сломанного транспорта в соцсети.

— На площади Карла Маркса у трамвая отвалился тормозной механизм. Движение временно приостановлено, — написал подписчик группы «Инцидент Новосибирск».

Комментаторов случившееся не впечатлило. Ведь буквально на днях тормозной механизм оторвался у трамвая № 10 в Ленинском районе Новосибирска.

— Уже неудивительно!

— Где-то мы уже видели такое! — написали горожане.

Подписчики паблика в очередной раз отметили, что транспорт, который ездит по дорогам города, находится в непригодном состоянии и подлежит замене.

— Это же в Новосибирске: неудивительно, хлам один ездит!

— Разваливаются на ходу!

— А вообще замечательно, то горят, то разваливаются, то ток отключили, отопления нет, аварии. Все для людей, — написали возмущенные подписчики.

Напомним, к концу 2021 года в Новосибирске появятся 5 новых трамваев. Известно, что для этого улучшат модели 1988-1991 годов выпуска. В них увеличат число отопительных приборов, а также оснастят салоны системой видеонаблюдения. При этом горожане переживают, такая модернизация не поможет 30-летним трамваям.

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По словам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал (подробнее)

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