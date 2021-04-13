В Новосибирске у трамвая на ходу отвалились тормоза. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Во вторник, 13 апреля, в Ленинском районе Новосибирска сняли с маршрута трамвай № 10. Это случилось из-за того, что у него оторвался тормозной элемент. Об инциденте в соцсети рассказал очевидец.

— Наблюдал картину, как трамвай ехал от остановки «Невельского» с пассажирами в вагоне, и уже волочившимся магниторельсовым тормозом. На остановке «Киевская» трамвай все-таки решили снять с маршрута. Приведите уже транспорт в порядок, — написал подписчик группы «Инцидент Новосибирск».

На кадрах к посту заметно удручающее состояние трамвая и оторванный магниторельсовый тормоз.

Подписчиков группы возмутило случившееся. Они уверены, перевозить пассажиров на таком транспорте — недопустимо.

— Это не трамваи — это гниль. Третий город в России и такое гнилье!

— Разваливается все. Стабильность, — написали комментаторы.

Многие горожане отметили, что инциденты с трамваями в Новосибирске уже не удивляют: они часто ломаются и даже загораются на ходу.

— Страшно ехать в них: то горят, то еще чего! Нужно окна убрать, чтобы если что, выпрыгивать с них.

Некоторые предположили, что ситуация изменится, когда в город поступит модернизированный транспорт. Ранее сообщалось, что к концу 2021 года в Новосибирске появятся 5 новых трамваев. Известно, что для этого улучшат модели 1988-1991 годов выпуска. В них увеличат число отопительных приборов, а также оснастят салоны системой видеонаблюдения. При этом горожане переживают, такая модернизация не поможет 30-летним трамваям.

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