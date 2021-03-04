Пять новых трамваев запустят в Новосибирске: рассказываем, на каких маршрутах

В Новосибирске появятся 5 модернизированных трамваев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К концу 2021 года в Новосибирске появятся 5 модернизированных трамваев. Известно, что для этого улучшат модели 1988-1991 годов выпуска. Транспортные средства будут курсировать по левому берегу Новосибирска. Об этом рассказали в мэрии города.

— В обновленных вагонах увеличат количество отопительных приборов: их будет 6. Для маломобильных пассажиров установят пандусы. Также каждый трамвай оснастят системой видеонаблюдения. Кроме того, в вагонах станет комфортнее. В них появятся люминесцентное освещение, удобные пассажирские сидения, плавный пуск и торможение, — сообщили в администрации Новосибирска.

По мнению специалистов, модернизация трамваев продлит срок службы вагонов.

Улучшением вагонов займется ООО «БКМ Сибирь». В мэрии уточнили, что на эти цели выделено более 98 миллионов рублей.

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