В реке Тула поднялся уровень воды: дачные участки может затопить

Из-за подъема воды в реке Тула СНТ в Ленинском и Кировском районах может затопить паводковыми водами. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Из-за подъема воды в реке Тула СНТ в Ленинском и Кировском районах может затопить паводковыми водами. Об этом сообщили в мэрии города.

— В связи с подъемом уровня воды реки Тулы существует угроза подтопления СНТ «Рассвет», «Строитель», «Зеленый сад» в Ленинском районе и СНТ «Энергетик-2» в Кировском районе. Сейчас уровень воды некритичный — 315 сантиметров, — пояснили в мэрии города. — Приведены в готовность силы и средства МКУ города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты». Проверены и приведены в готовность спасательные средства и оборудование для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. МКУ «САСР и ГЗ» проводит мониторинг складывающейся паводковой обстановки в пойме реки

Специалисты проконтролируют состояние объектов транспортной инфраструктуры и ливневых канализаций, находящихся в зоне подтопления. Угрозы подтопления для многоквартирных домов в жилмассиве Юго-Западный сейчас нет.

Жителей районов должны будут предупредить об угрозе подтопления. Администрация Ленинского района организует мониторинг паводковой обстановки в районе железнодорожного путепровода «Тещин язык».

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