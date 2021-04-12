В Новосибирской области взорвали лед на реке Иня: рассказываем, зачем

Лед на реке Ине подорвали, чтобы исключить угрозу паводка. Фото: Кадр из видео

В Новосибирскую область пришло потепление, а это значит, что скопившийся за зиму снег начал обильно таять. В этом сезоне пока что происходили только локальные подтопления придомовых территорий в самом городе и районах области. На прошлой неделе в зону этих подтоплений попали семь участков с домами и три участка дорог, расположенных в частном секторе.

Как пояснили в областном МЧС, если паводковая обстановка в регионе будет развиваться по наихудшему сценарию, затопить может до 14 населенных пунктов на территории Новосибирской области. Тем не менее, сотрудники МЧС проводят все необходимые мероприятия, чтобы не допустить такого развития событий.

Если паводковая обстановка в регионе будет развиваться по наихудшему сценарию, затопить может до 14 населенных пунктов.

— Сегодня в целях снижения вероятности образования заторов на реке Иня проводились подрывы льда. Также в ближайшие дни планируются подрывы ледяного покрова на реке Карасук, где в результате образования заторов льда и подъема уровня воды, возможен выход воды на пойму с достижением критических значений, подтопление прибрежных территорий населенных пунктов и садовых участков, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Всего для защиты от паводка в Новосибирской области сформирована группа общей численностью более десяти тысяч человек и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе плавсредства. В нее входят силы МЧС, а также других ведомств. Специалисты круглосуточно следят за ситуацией с паводками с помощью беспилотников и космических снимков зондирования земли.

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