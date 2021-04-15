Прокуратура проводит проверку после того, как дамбу под Новосибирском смыло паводковыми водами

Новосибирская областная прокуратура проводит проверку в связи с размывом дамбы в селе Новокузьминка. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Новосибирская областная прокуратура проводит проверку в связи с размывом дамбы в селе Новокузьминка. Напомним, инцидент произошел в четверг, 14 апреля, в Ордынском районе. Там сильный поток сильный поток воды смыл дамбу. По словам очевидцев, причиной произошедшего послужил паводок. Из-за ЧП от цивилизации отрезало пенсионеров, живущих в доме у леса.

— Прокуратура проверит исполнение бюджетного законодательства о контрактной системе при заключении муниципального контракта на строительство (реконструкцию) дамбы, а также оценит действия ответственных за содержание сооружения должностных лиц, в том числе органа местного самоуправления, — пояснили в областной прокуратуре.

При наличии оснований прокуратурой будут приняты меры реагирования.

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