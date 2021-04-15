Дамбу под Новосибирском смыло паводковыми водами

Под Новосибирском дамбу смыло потоком воды. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Инцидент произошел в Ордынском районе Новосибирской области. Здесь, в селе Новокузьминка, сильный поток воды смыл дамбу. О ЧП, которое случилось в четверг, 14 апреля, в соцсети написал очевидец.

— Ордынский район, деревня Новокузьминка. Из-за некачественной постройки дамбу смыло. Строили осенью 2020 года, теперь проезда в лес и на кладбище нет, нужно принять меры, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Инцидент Новосибирск».

Судя по опубликованным кадрам, дамбу вместе с трубами смыло потоком воды, а сама конструкция разделилась на две части. По словам очевидца, разлом составляет 10-15 метров.

Как рассказал «КП-Новосибирск один из местных жителей, из-за ЧП от цивилизации отрезало пенсионеров, живущих в доме у леса. По мнению мужчины, дамба сломалась из-за некачественной постройки. Также он убежден, что власти должным образом не следили за состоянием конструкции.

На момент публикации в администрации Ордынского района никак не прокомментировали ситуацию.

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