В Новосибирском метро установили барельеф Юрия Гагарина

В Новосибирском метро открыли барельеф Юрия Гагарина. Фото: https://www.facebook.com/anna.tereshkova.14
В Новосибирском метро сегодня, 12 апреля, в честь 60-летия полета человека в космос, открыли барельеф Юрия Гагарина и две фотовыставки, посвященные покорению космоса.
— Мало кто знает, что многие предприятия Новосибирска имеют прямое отношение к полету Гагарина и космической тематике в целом. На наших заводах создавались радиоэлектронные устройства, вакуумные радиолампы, без которой невозможно было бы осуществить этот старт. Здесь, в институте СибНИА имени С. А. Чаплыгина, разрабатывались и проходили испытания на аэродинамическую прочность части „Бурана“, — отметил во время церемонии открытия мэр города Анатолий Локоть. — А сегодня в отряде космонавтов проходит подготовку наша землячка Анна Кикина, которая родилась и выросла в Новосибирске.
Композиция сделана из гранита и установлена в зоне турникетов на станции метро «Гагаринская». Фото: https://www.facebook.com/anna.tereshkova.14
Высота нового «космического» барельефа — 193 сантиметра. Композиция сделана из гранита и установлена в зоне турникетов на станции метро «Гагаринская».
В подземном переходе открылись также две фотовыставки, посвященные космической тематике. Одна из них рассказывает непосредственно о самом легендарном космонавте, а другая о вкладе Новосибирска в космическую отрасль.
Напомним, ранее КП-Новосибирск также писала о том, какой вклад внес наш город в освоение космоса и о том, как корреспондент «Комсомолки» Павел Барашев объехал вместе с Юрием Гагариным полмира. А также о том, как с 12 апреля сибиряков поздравила единственная современная женщина-космонавт из России Анна Кикина.
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