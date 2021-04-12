Единственная современная женщина-космонавт из России Анна Кикина поздравила Новосибирск с 12 апреля

Анна Кикина поздравила новосибирцев с Днем Космонавтики. Фото: стоп-кадр

В понедельник, 12 апреля, весь мир отмечает День космонавтики. Космонавт-испытатель Анна Кикина, родом из Новосибирска, поздравила земляков с праздником.

— Юрий Гагарин начал космическую эстафету полета человека к звездам, и на сегодняшний день около 600 землян побывали на орбите нашей планеты. В скором времени буду рада принять эстафетную палочку и я. Тогда я смогу рассмотреть свой родной и любимый город высоты станции МКС. Наша планета часть огромного космоса, но при этом она очень хрупка. Вместе мы в силах сохранить общий дом. Желаю всем нам звездных успехов и космической удачи в достижении самой сокровенной мечты, — обратилась Анна к новосибирцам.

В свою очередь мэр Новосибирска Анатолий Локоть пожелал сибирячке сил, оптимизма и неизменно ясного, чистого неба.

— Анна Юрьевна, мы искренне гордимся Вашими успехами и достижениями: Вам удалось пройти жесткий отбор в отряд российских космонавтов и стать одной из претендентов на полет в космос. Для нас Вы — образец воли, целеустремленности и трудолюбия, — отметил Анатолий Локоть.

Кроме того, мэр города подчеркнул, что новосибирцы внесли весомый вклад в изучение космоса.

Напомним, ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли.

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