Здесь придумали полет на Луну и помогли первому спутнику: как Новосибирск связан с космосом

В Толмачево Гагарина встречала семья Павла Барашева. Фото: Павел БАРЫШЕВ

60 лет назад из степей Казахстана в космос отправился корабль «Восток-1». В кабине — Юрий Гагарин. Он провел в космосе 108 минут, которые изменили историю всего человечества. Сегодня, 12 апреля, «Комсомолка» публикует интересные факты из жизни Новосибирска, связанные с космосом.

КАК УЛЕТЕТЬ НА ЛУНУ

Космическая биография Новосибирска началась с человека, имя которого носит одна из площадей города. Юрий Кондратюк — российский и советский ученый, один из основоположников космонавтики. Настоящее имя изобретателя-самоучки — Александр Шаргей. Ему пришлось жить по поддельным документам на имя Кондратюка после побега из армии белогвардейца Деникина. В 1927 году он, противник Гражданской войны, осел в Новосибирске. Именно здесь он издал свою пророческую книгу «Завоевание межпланетных пространств».

— В ней он, инженер-самоучка, математически и технически описывает модель полета космического корабля на Луну. Впоследствии американская лунная программа NASA была создана на основе именно этих расчетов, — рассказал КП-Новосибирск Игорь Костылев, методист Музея города Новосибирска. — Книга была напечатана в Новосибирске в 1929 году.

Юрий Кондратюк - инженер-самоучка, который в Новосибирске предсказал полет на Луну. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В книге Юрий описал и ракету, и даже скафандр, сравнив его с водолазным костюмом. Один экземпляр автор отправил Константину Циолковскому. И в ответ получил дарственную подпись. И Кондратюк, и Циолковский тогда мыслили примерно в одном направлении. Только Циолковский описывал ракету как некий поезд с вагонами, а Кондратюк сравнивал ее с зонтиком, представляя, что каждая его часть является ступенью ракеты.

— Сергей Королев звал Кондратюка в свою рабочую группу. Но из-за поддельных документов Юрию пришлось отказаться от предложения, — продолжает наш собеседник.

Когда Нил Армстронг высадился на Луне, именно в «Комсомольской правде» появилась статья «Человек, который предвидел», а трасса полета на Луну получила название «Трасса Кондратюка».

СОЕДИНИЛИ ТИТАН И ВОЛЬФРАМ

Не только люди, но и заводы помогали развитию космоса. К примеру, на Новосибирском аффинажном заводе делали оболочку для «Спутника-1», который был первым искусственным спутником земли. Его запустили в небо в 1957 году.

— Многие данные до сих пор находятся под грифом «секретно», поэтому мы даже не можем узнать, сколько и как именно делали, — уточняет Игорь Костылев. — Также в Новосибирске производили сплав для двигателей летательных аппаратов. Говорят, Королев лично обращался к академику Лаврентьеву с этой просьбой.

У сибирских ученых получилось, казалось бы, невозможное: они придумали способ соединить титан и вольфрам, что раньше у инженеров не получалось никак сделать с помощью сварочного аппарата. Новосибирские специалисты реализовали задумку с помощью взрыва.

— Эти металлы взрывали и тем самым скрепляли вместе, — говорит наш собеседник.

Павел Барашев объездил вместе с космонавтом полмира. Фото: Павел БАРЫШЕВ

«КОМСОМОЛКА» И ГАГАРИН

О первом полете Гагарина в космос не только говорили на каждом углу, но и писали во всех газетах. А корреспонденту «Комсомольской правды» Павлу Барашеву, который родом из Новосибирска, удалось не только написать о космонавте, но и облететь с ним полмира. Именно Барашев вместе с другим журналистом Василием Песковым взяли первое интервью у Гагарина после его приземления.

— Когда уже было ясно, что посадка прошла успешно, Паше удалось выйти на Николая Каманина. Они уже были хорошо знакомы, так как мой брат еще раньше брал у него интервью о подготовке и отборе первых советских космонавтов. Тут как раз личное знакомство и пригодилось, — вспоминала сестра журналиста Эра Одинцова. — Павел снова попросил об интервью, но в этот раз с самим космонавтом. И генерал разрешил. Гагарин в это время отдыхал где-то под Куйбышевом. Туда уже был заказан самолет из столицы. И вот Каманин помог тогда Паше и Василию Пескову попасть на этот борт. Они успели с Гагариным не только поговорить, но и поиграть в бильярд. Вообще, космонавт показался ему очень приятным человеком. Возвращались в Москву они уже все вместе на одном самолете.

Одна из самых знаменитых фотографий Павла Барашева. Птицу космонавту вручил пионер в Болгарии. Фото: Павел БАРЫШЕВ

Первое интервью после полета, которое космонавт дал «Комсомолке», называлось «Пять часов с Юрием Гагариным». С этой публикации и зародилась крепкая дружба между журналистом и космонавтом. Сибиряк объездил с ним полмира.

— Они, наверное, были везде, кроме США. Американцы не пригласили Гагарина к себе, потому что не хотели признавать его первым, — считает Эра Одинцова. — А вот японцы позвали. Кстати, когда Юрий летел в Страну восходящего солнца транзитом через Новосибирск, то об этом мало кто знал. В Толмачево его встречала только наша семья. А вот на обратном пути в аэропорту было уже много народа.

А ЧТО СЕЙЧАС

С тех пор как в космосе побывал первый человек, прошло 60 лет. Теперь даже обычные жители земли уже пользуются вещами, которые когда-то создавались исключительно для космических нужд.

— Возьмем для примера ортопедические матрасы. Они сделаны из материала, из которого фактически состоит скафандр. Сублимированные продукты — та же лапша быстрого приготовления — это разработка для питания космонавтов, ведь нужно было снизить вес продуктов и продлить их срок годности, — перечисляет методист Музея города Новосибирска Игорь Костылев.

Многие сибирские домохозяйки используют в быту сковородки с тефлоновым покрытием. Мало кто догадывается, что раньше этот материал использовали только для ракет. Он обладает тепло- и морозоустойчивостью, помогает сохранить на корабле приемлемую температуру.

— Шуруповерты и дрели на аккумуляторах тоже изначально придумывали для работы на корабле. Ведь там нельзя включить три дополнительных удлинителя, сделать розетку, — добавляет краевед. — Многие технологии не были специально разработаны для космонавтов, но благодаря им популяризировались. Например, молния, одежда на липучках.

Так что, оказывается, в повседневной жизни все мы немножечко космонавты. Во всяком случае, в душе.

С праздником, сибиряки!

КСТАТИ

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЕ СТАНЦИИ МЕТРО «ГАГАРИНСКАЯ»

С космосом Новосибирск связывают не только названия улиц, но и станция метро. 2 апреля 1992 года на Ленинской линии открылась станция «Гагаринская».

— Ее сдавали уже после развала Советского Союза. Денег на нормальное оформление не было, наблюдался и дефицит стройматериалов. По сохранившимся данным, для строительства использовали 16 видов мрамора и маскировали их под один. Дошло даже до того, что один из выходов со станции был заколочен, — объясняет краевед Игорь Костылев.

По словам работника музея, изначально станцию проектировали как сводчатую, планировалось сделать отделку с космическим уклоном. На колоннах хотели использовать полировочную нержавеющую сталь, а при отделке стен — эмалированное стекло черного цвета. Но только в 2011 году «Гагаринская» приобрела свой долгожданный вид. Сибирским строителям понадобилось почти 20 лет, чтобы воплотить проект.

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