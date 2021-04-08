Посетителей новосибирского кафе эвакуировали: рассказываем, что случилось

Посетителей кафе экстренно эвакуировали в Новосибирске. Фото: "АСТ - 54".

В Новосибирске эвакуировали посетителей и персонал кафе, расположенного по адресу Дуси Ковальчук, 266. О происшествии в соцсети рассказали очевидцы.

— В сети заведений быстрого обслуживания обнаружили подозрительный предмет в туалете. Посетителей и персонал вывели на улицу, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ — 54».

По словам автора поста, на место ЧП выехали экстренные службы. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что по данному сообщению проводится проверка, информация уточняется.

Напомним, в конце марта неизвестные сообщили о минировании нескольких станций метро и здания мэрии в Новосибирске. Кинологи проверили объекты - информация о минировании не подтвердилась.

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