В Новосибирске из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников мэрии

В Новосибирске эвакуировали мэрию и закрыли станции метро.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В среду, 31 марта, в Новосибирске эвакуировали сотрудников мэрии. В администрации города рассказали, что случилось.
— В администрацию по электронной почте поступило сообщение о минировании здания. Ведется эвакуация сотрудников. Правоохранительные органы проводят проверку, — прокомментировали в мэрии Новосибирска.
На месте работают сотрудники спецслужб.
Также новосибирцы сообщили о том, что закрыты сразу несколько станций метро: «Красный проспект», «Площадь Ленина» и «Октябрьская». Полицейские не пускают людей в подземку.
В ГУ МВД по Новосибирской области, пока не прокомментировали, по какой причине закрыты станции.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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