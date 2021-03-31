В Новосибирске из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников мэрии

В Новосибирске эвакуировали мэрию и закрыли станции метро. Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 31 марта, в Новосибирске эвакуировали сотрудников мэрии. В администрации города рассказали, что случилось.

— В администрацию по электронной почте поступило сообщение о минировании здания. Ведется эвакуация сотрудников. Правоохранительные органы проводят проверку, — прокомментировали в мэрии Новосибирска.

На месте работают сотрудники спецслужб.

Также новосибирцы сообщили о том, что закрыты сразу несколько станций метро: «Красный проспект», «Площадь Ленина» и «Октябрьская». Полицейские не пускают людей в подземку.

В ГУ МВД по Новосибирской области, пока не прокомментировали, по какой причине закрыты станции.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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