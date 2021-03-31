В Новосибирске на время закрыли три станции метро: рассказываем, что произошло

Несколько станций метро в Новосибирске закрыли из-за угрозы взрыва. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 31 марта, неизвестные сообщили о минировании трех станций метрополитена в Новосибирске: «Красный проспект», «Площадь Ленина» и «Октябрьская». Пассажиров временно не пускали в подземку. На месте работали сотрудники экстренных служб.

— Была оперативно проведена проверка кинологами, информация не подтвердилась. В настоящее время все станции метрополитена функционируют в штатном режиме, — прокомментировали в мэрии Новосибирска.

Кроме того, информация о минировании поступила и в саму администрацию. В связи с чем, всех сотрудников и посетителей экстренно эвакуировали. Известно, что на электронную почту ведомства пришло сообщение с террористической угрозой. Полицейские проводят проверку информации.

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