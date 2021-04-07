Появились фото и видео с места аварии с автобусом под Новосибирском

Кадры с места смертельного ДТП с автобусом под Новосибирском. Фото: ГУ МВД по НСО.

Появились кадры с места столкновения двух иномарок и автобуса под Новосибирском. ДТП случилось утром 7 апреля в районе села Гусиный брод.

— ДТП произошло в 7:25 на 22 километре автодороги К-19Р. Водитель автомобиля Toyota Hiace, который двигался в сторону Новосибирска, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Honda FIT», после чего врезался в пассажирский автобусом «ПАЗ, — напомнили в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Кадры с места смертельного ДТП с автобусом под Новосибирском. Фото: ГУ МВД по НСО.

Судя по кадрам с места аварии, иномарки превратились в груды металлолома. Автобусу «ПАЗ» в ДТП смяло правую фару и выбило лобовое стекло.

Кадры с места смертельного ДТП с автобусом под Новосибирском. Фото: ГУ МВД по НСО.

Напомним, в результате ДТП погибли двое мужчин в возрасте 35 и 45 лет: они находились в автомобиле Toyota Hiace. Кроме того, пострадали еще 4 человека, среди них — двое детей. В настоящий момент дети находятся в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Информация о других участниках ДТП уточняется. Известно, что пассажиры автобуса «ПАЗ» не пострадали.

Сейчас на месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД: они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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