Появились фото и видео с места аварии с автобусом под Новосибирском

Кадры с места смертельного ДТП с автобусом под Новосибирском. Фото: ГУ МВД по НСО.
Появились кадры с места столкновения двух иномарок и автобуса под Новосибирском. ДТП случилось утром 7 апреля в районе села Гусиный брод.
— ДТП произошло в 7:25 на 22 километре автодороги К-19Р. Водитель автомобиля Toyota Hiace, который двигался в сторону Новосибирска, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Honda FIT», после чего врезался в пассажирский автобусом «ПАЗ, — напомнили в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
Кадры с места смертельного ДТП с автобусом под Новосибирском. Фото: ГУ МВД по НСО.
Судя по кадрам с места аварии, иномарки превратились в груды металлолома. Автобусу «ПАЗ» в ДТП смяло правую фару и выбило лобовое стекло.
Кадры с места смертельного ДТП с автобусом под Новосибирском. Фото: ГУ МВД по НСО.
Напомним, в результате ДТП погибли двое мужчин в возрасте 35 и 45 лет: они находились в автомобиле Toyota Hiace. Кроме того, пострадали еще 4 человека, среди них — двое детей. В настоящий момент дети находятся в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Информация о других участниках ДТП уточняется. Известно, что пассажиры автобуса «ПАЗ» не пострадали.
Сейчас на месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД: они устанавливают все обстоятельства случившегося.
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