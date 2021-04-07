Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 7 апреля, на трассе К -19Р под Новосибирском столкнулись автобус и две иномарки. В результате ДТП погибли двое мужчин, еще 4 человека получили травмы. Среди пострадавших — двое детей: их госпитализировали в тяжелом состоянии.

— Оба ребенка находятся в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — рассказала КП — Новосибирск пресс-секретарь Минздрава Новосибирской области Светлана Шуваева.

По данным ГУ МЧС, одного из детей зажало в машине: его доставали спасатели.Кроме того, в ДТП серьезно пострадал мужчина, которого после столкновения отбросило на железнодорожные пути. Из-за этого пришлось останавливать движение тепловоза. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, ДТП случилось рано утром в районе села Гусиный брод. Водитель Toyota Hiace по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda FIT. После столкновения «Тойота» врезалась в пассажирский автобус «ПАЗ». В ДТП погибли двое мужчин, которые находились в автомобиле Toyota Hiace. Известно, что пассажиры автобуса не пострадали.

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