Под Новосибирском столкнулись автобус и иномарки: погибли два человека

Страшное ДТП произошло под Новосибирском: погибли несколько человек. Фото: стоп-кадр.

В среду, 7 апреля, на трассе К -19Р под Новосибирском произошло страшное ДТП. Здесь столкнулись две иномарки: одну из них отбросило на пассажирский автобус «ПАЗ». Очевидцы выложили в соцсети кадры с места аварии.

На видео, опубликованном в группе «АСТ — 54» видно, что на месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи и сотрудники МЧС. Также на кадрах заметны накрытые тела погибших.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что в настоящий момент полицейские находятся на месте ДТП и устанавливают все подробности случившегося. По данным полиции, в аварии погибли двое мужчин, которые находились в «Тойоте». Также в ДТП пострадали двое детей. Личности и возраста участников аварии устанавливаются.

— ДТП произошло около 7:40 на 22 километре автодороги К-19Р. Здесь автомобиль Toyota Hiace, который следовал в сторону Новосибирска, по неустановленной причине выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Honda Fit. После столкновения «Тойота» врезалась в пассажирский автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту Новосибирск — Жеребцово», — рассказали в ведомстве.

По информации полиции, в пассажирском автобусе никто не пострадал.

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