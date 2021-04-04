В Новосибирске дети чуть не выпали с 5 этажа, пока их мама спала

Спасатели отдали детей в руки матери.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Новосибирске дети чть не выпали с 5 этажа пока их мама спала.. ЧП произошло на улице Выборная в Октябрьском районе. Очевидцы вызвали спасателей, чтобы спасти детей.
— Детям 7 и 5 лет. Спасатели обеспечили доступ в квартиру и отдали ребят матери, — сообщили спасатели МАСС в социальных сетях.
С мамой была проведена профилактическая беседа.
Напомним, что сегодня стало известно про девочку, которую с многочисленными ушибами нашли под окнами многоэтажки. Ее привезли в больницу, где у нее диагностировали множественные переломы. Теперь семью школьницы проверяют ПДН.
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