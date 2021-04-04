Полиция устанавливает все обстоятельства произошедщего. Фото: Влад КОМЯКОВ

Полиция проверит семью первоклассницы, которую нашли раненой под окнами многоэтажки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Об этом случае сообщение поступило в полицию 1 апреля. На место незамедлительно прибыли сотрудники. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе. — На учете семья не состоит, является благополучной.

Сейчас сотрудники ПДН проводят проверку и выяснят, что произошло в тот день.

Напомним, что ребенка нашли под окнами многоэтажки. Школьницу тут же отвезли в больницу, где диагностировали множественные переломы и ушибы.

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