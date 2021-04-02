В Новосибирске завершены поиски 15-летней школьницы, написавшей маме о своем похищении

В Новосибирске завершены поиск 15-летней школьницы, которая написала маме сообщение о том, что ее похитили. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
В Новосибирске завершены поиск 15-летней школьницы, которая написала маме сообщение о том, что ее похитили и фото здания, где ее держали. Напомним, местонахождение девочки было неизвестно с 18 марта. Об этом сообщили сотрудники полиции.
— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции местонахождение 15-летней без вести пропавшей жительницы Дзержинского района установлено. В настоящее время она находится в отделе полиции, жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, по факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Его расследованием занимается областной следственный комитет.
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Однако, оказалось, что это фото здания — с интернета (подробнее).