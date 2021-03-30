В Новосибирске пропала 16-летняя девочка в серой шапке со стразами

В Новосибирске ищут 16-летнюю Алену Белевцеву.

В Новосибирске ищут 16-летнюю Алену Белевцеву. Девочка ушла из дома на улице Лазарева в Новосибирске еще 18 марта, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

— Приметы: рост 150 сантиметров, среднее телосложение, каштановые волосы, зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». — На момент своего исчезновение девочка была одета в серую шапку со стразами, удлиненную черную куртку, черные джинсы и черные ботинки.

Поисковики отмечают, что девочка может нуждаться в медицинской помощи. Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находится Алена или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номерам телефона 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58 или в полицию по единому номеру 112.

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