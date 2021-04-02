В Новосибирске пропавшая 15-летняя девочка отправила матери сообщение, что ее похитили, и фото здания, где ее держат

Девочку не могут найти уже две недели. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Стали известны подробности об исчезновении 15 -летней девочки в Новосибирске. Ранее сообщалось, что 18 марта школьница ушла из дома на улице Лазарева в Дзержинском районе Новосибирска и пропала.

Мать подростка обратилась в полицию 19 марта:

- Девочка написала маме в соцсетях, что ее похитили, что ее держат в здании. И прислала фото здания, где ее держат, - сообщил КП-Новосибирск источник. - Однако оказалось, что это фото здания - с интернета. Ребенка там нет. Где теперь школьница, непонятно, но, скорее всего, с ней ничего не случилось, она находится с друзьями.

Сейчас в историю вмешались следователи:

- По факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Устанавливается местонахождения пропавшей девочки, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

Следователи просят всех, кому что-то известно о местонахождении подростка, сообщить об этом по телефонам: 8(383)203-57-39, следственного отдела 8(383)208-23-46 либо «02» (с мобильного 102).

Напомним, рост пропавшей 150 сантиметров, у нее среднее телосложение, каштановые волосы, зеленые глаза. На момент своего исчезновение девочка была одета в серую шапку со стразами, удлиненную черную куртку, черные джинсы и черные ботинки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске пропала 16-летняя девочка в серой шапке со стразами

Она не появлялась дома с 18 марта (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.