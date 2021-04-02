Уполномоченный по по правам ребенка пообещала помочь школьнику, убившему отчима

Школьника подозревают в убийстве своего отчима. Фото: соцсети

Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала ЧП, произошедшее в Черепановском районе. Напомним, там школьника подозревают в убийстве своего отчима. Скрывать преступление 15-летнему сыну помогала его мать.

— Конечно же, это ужасная трагедия: ребенок здесь просто оказался заложником ситуации. Просто сложно себе представить, что за обстановка была в этой семье. Как мать могла допустить такое? А теперь, когда ситуация уже была доведена до крайности, неизвестно, как сложится судьба подростка. Во всех обстоятельствах произошедшего сейчас будут разбираться следователи. А мы, в свою очередь, не оставим ребенка без помощи и поддержки. Будем помогать ему всеми возможными способами в рамках наших полномочий, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

Уполномоченная также пояснила, что серьезная работа будет вестись с матерью подростка, ведь у парня есть еще две младшие сестры. Надежда Болтенко отметила, что необходимо будет разобраться, знали ли органы опеки о ситуации, сложившейся в этой семье.

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