Суд оправдал новосибирца, которого обвинили в убийстве футбольного фаната

Новосибирец (слева) не добивал упавшего красноярца (справа). Фото: личный архив / соцсети

Областной суд оправдал 27-летнего Виктора Афанасьева по делу об убийстве красноярца в драке футбольных фанатов в ноябре 2017 года. Напомним, суд назначил Виктору 8,5 лет тюрьмы. Но адвокаты обжаловали приговор: одним из главных аргументов защиты стала видеозапись инцидента.

— Я изначально не признавал вину, на моей стороне были показания более семи свидетелей, а также кроссовки — на них не было следов крови потерпевшего. Мне отказывали в полиграфе и очных ставках, не анализировали видео драки. Эксперты сделали раскадровку записи, собрали свидетельские показания и мы доказали, что я не бил лежащего человека, — рассказал КП-Новосибирск Виктор Афанасьев.

После оправдательного приговора сибиряк теперь имеет право на реабилитацию и компенсацию морального вреда. Двое других участников драки, которые раньше проходили по делу как свидетели, попали под домашний арест, а дело рассмотрят заново.

- Все это был юношеский максимализм, который ни к чему хорошему не привел. Самое важное, что погиб человек — никто из участников драки не мог подумать, что такое случится. Очень жаль парня, его семью — у него остался сын, — сообщил Виктор Афанасьев.

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