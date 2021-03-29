В интернате, сотрудников которого сибирячка обвинила в избиении сына, не нашли нарушений

У сына сибирячки было множество ссадин. Фото: личный архив.

В министерстве труда и соцразвития Новосибирской области обнародовали результаты проверки в Обскоом психоневрологическом интернате, сотрудников которого сибирячка обвинила в избиении сына.

— В ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат» по результатам проверки нарушений в части предоставления стационарным учреждением социальных услуг не выявлено, — прокомментировали в министерстве.

Напомним, ранее сибирячка Ольга Шведова пожаловалась на работу Обского психоневрологического интерната. Она обнаружила у сына множество ссадин, в том числе следы на шее от веревки. В ситуацию тогда вмешались следователи.

— Сейчас продолжается следствие, результаты экспертизы не готовы. У сына все хорошо, лечимся. Я ездила в интернат, но с руководством встретиться так и не удалось, — рассказала КП-Новосибирск Ольга, мама инвалида.

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