Следователи проверят интернат, который сибирячка обвинила в избиении сына-инвалида

Следователи проверят интернат, который обвинили в издевательствах над инвалидом. Фото: личный архив

Новосибирские следователи проверят Обский психоневрологический интернат, который обвинили в избиении 21-летнего инвалида. Мать, когда приехала забрать сына, обнаружила на его теле синяки, ссадины и шрамы.

— В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Также по инициативе регионального минтруда создана комиссия, которая также проверит учреждение.

Ранее КП-Новосибирск пиала о том, что мать одного из пациентов пришла в ужас, когда приехала на встречу к сыну-инвалиду в интернат. По словам матери, парень был весь в синяках, ссадинах и шрамах, ухо порвано, губа разбита, на шее были следы от веревки. Половину повреждений инвалид точно не мог бы нанести себе сам, уверена мама.

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