«На шее следы от веревки, у меня просто шок!»: сибирячка со скандалом забрала истерзанного сына-инвалида из интерната

Мать забрала сына из интерната избитым. Фото: Личный архив

Новосибирские полицейские разбираются в новом скандале, который может быть связан с издевательствами над пациентами-инвалидами. На этот раз речь об Обском психоневрологическом интернате. Мать одного из пациентов пришла в ужас, когда приехала к нему на встречу. Сибирячка тут же оформила документы и забрала парня домой. А потом написала заявление в МВД. Женщина рассказала журналистам КП-Новосибирск жуткую историю реабилитации своего сына.

— В 14 лет мы отдали Сережу в Ояшинский интернат для особенных детей, там все было в порядке. А когда подрос — перевели в Обской психоневрологический интернат. Там условия оказались хуже: скудная еда, переполненные палаты, пропадающие вещи. Но мне больше некуда отдать сына, таких больниц в области только две, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Шведова.Умственно отсталый Сергей — второй ребенок в многодетной семье. Из-за генного нарушения мальчик родился с двукратным числом хромосом. Через несколько лет его матери пришлось развестись с мужем и растить детей в одиночку. Врожденная болезнь сына не давала надежд на будущее: парень вырос, но его интеллект так и остался на уровне пятилетнего ребенка, он может лишь играть и выполнять простые бытовые задачи. За ним постоянно нужен присмотр.

21-летний инвалид не в состоянии рассказать, откуда у него травмы. Фото: Личный архив

Три года Сергей провел в интернате, периодически родные забирали его домой погостить. Но после начала пандемии коронавируса руководство запретило навещать пациентов — только отправлять передачки. Ольга говорит, что переживала, не видя сына. Просила других постояльцев интерната прислать его фото, но просьбу никто не мог исполнить: женщина говорит, что санитары запрещают рассылать родственникам фотографии.

Следы от веревки на шее беспокоят маму потерпевшего. Фото: Личный архив

— Четыре дня назад позвонила сотрудница интерната и сказала, что Сергея нужно перевести в больницу в селе Карпысак, так как он опасен для себя и окружающих. Я выступила против, потому что он уже там был. Лечение там не меняется, а вот обращение с пациентами плохое. Когда я приехала в Карпысак, увидела ужасную картину: на руках и ногах Сергея были следы от привязывания, до такой степени, что живого места там не было. Вместо перевода в Карпысак я поехала за сыном, написала заявление на домашний отпуск. Но когда я увидела Сережу, у меня был просто шок! Не могла смотреть без слез, — продолжает Ольга Шведова.

Мать инвалида написала зявление в полицию и ждет судмедэкспертизы. Фото: Личный архив

По словам матери, Сергей был весь в синяках, ссадинах и шрамах, ухо порвано, губа разбита. Половину повреждений инвалид точно не мог бы нанести себе сам, уверена мама.

— На шее следы от веревки. Он же не мог сам себя душить?! Только от удушья может остаться такая борозда, такие наши предположения. Сейчас мы ждем заключение врача. Мне говорили якобы сын дрался, кусал санитаров. Но дома мой сын никогда не проявлял агрессии, обычно он играл палочками и смотрел телевизор. Когда ему что-то не нравится — он начинает требовать: «Дай!», «Не хочу». Если спокойно объяснить — все хорошо, а когда на него кричат незнакомые люди — может взбунтоваться, — говорит Ольга Шведова.

Сергей счастлив среди семьи, многодетная мать растит пятерых детей в одиночку. Фото: личный архив

Многодетная мать пыталась улучшить условия пребывания сына в спецучреждении: привезла телевизор, микроволновку, обувь и одежду. И все-таки бытовые проблемы жизни в интернате — это пустяки по сравнению с тем, с чем семья столкнулась сейчас. Женщина написала заявление в полицию города Оби, пытаясь найти виновников побоев, а еще готовит жалобу в прокуратуру.

— В ответ врачи интерната перестали выдавать сыну необходимые лекарства. Мне кажется, что Сережу били из-за моих жалоб, в том числе на еду. Большая часть инвалидов — отказники, их туда согнали, и за них некому заступиться, — говорит Ольга Шведова. — Но все это зашло уже слишком далеко.

Редакция КП-Новосибирск не смогла оперативно получить комментарий от руководства учреждения. Мы направили официальный запрос в министерство труда и соцразвития региона. Ответ мы обязательно опубликуем.

«Комсомолка» будет следить за развитием этой истории.

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