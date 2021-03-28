Новосибирца обвинили в надругательстве над четвероклассницей

В этом деле сейчас разбираются правоохранители. Фото: Влад КОМЯКОВ

33-летнего сибиряка обвиняют в надругательстве над четвероклассницей. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Ранее этот человек уже был судим за наркотики, — пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас этим делом занимаются правоохранители: им предстоит выяснить все обстоятельства этого нелегкого дела.

Напомним, что недавно в Татарском районе произошел скандал. Учительница отправила своему ученику видео со своим откровенным танцем. Ролик быстро разлетелся по социальным сетям и педагога задержали следователи. Они возбудили уголовное дело по статье 135 ч.1 УК РФ — « Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».

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