Новосибирца обвинили в надругательстве над четвероклассницей

В этом деле сейчас разбираются правоохранители.
Фото: Влад КОМЯКОВ
33-летнего сибиряка обвиняют в надругательстве над четвероклассницей. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Ранее этот человек уже был судим за наркотики, — пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас этим делом занимаются правоохранители: им предстоит выяснить все обстоятельства этого нелегкого дела.
Напомним, что недавно в Татарском районе произошел скандал. Учительница отправила своему ученику видео со своим откровенным танцем. Ролик быстро разлетелся по социальным сетям и педагога задержали следователи. Они возбудили уголовное дело по статье 135 ч.1 УК РФ — « Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».
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