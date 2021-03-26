Новосибирские полицейские нашли школьниц, избивших девочку и снявших это на видео

Полиция нашла школьниц, избивших свою подружку и заснявших это на камеру. Фото: Стоп-кадр

Полиция нашла школьниц, избивших свою подружку и заснявших это на камеру. Напомним, инцидент произошел 20 марта в городе Татарск в Новосибирской области.

— По данному факту в Татарском отделе полиции полиции проводится проверка, в ходе которой установлены были все участники происшествия, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Пострадавшая направлена на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, конфликт старшеклассниц из Новосибирской области стал достоянием общественности из-за утечки ролика в социальные сети. Две школьницы избили третью за гаражами под одобрительные крики парней. Потерпевшая ушла домой с синяками и попыталась забыть этот позорный случай, но кто-то из очевидцев выложил видеоролик в социальные сети. Пострадавшая называет это «позором» и просит компенсацию. Из-за чего подростки устроили жестокие разборки и чем закончилась эта история, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

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Конфликт старшеклассниц из Новосибирской области стал достоянием общественности из-за утечки ролика в социальные сети. Пострадавшая называет это «позором» и просит компенсацию (подробнее).