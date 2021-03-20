Уполномоченный по правам ребенка прокомментировала смерть мальчика от побоев в поселке Кудряшовский

Семья жила на втором этаже пятиэтажки.
Фото: Никита МАНЬКО
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала трагедию, которая произошла в поселке Кудряшовский. Напомним, там в квартире нашли мертвым избитого шестилетнего мальчика. Мать ребенка вызывала полицию, ее и отчима мальчика задержали по подозрению в убийстве мальчика.
Надежда Болтенко разбирается в обстоятельствах смерти ребенка:
- В курсе ситуации и держу её на контроле, - пояснила КП-Новосибирск Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.
Напомним, следователи уже пообещали проверить работу органов опеки и выяснить, как они контролировали неблагополучную семью.
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В Новосибирской области нашли мертвым избитого шестилетнего мальчика
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