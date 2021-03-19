На заводе в Новосибирской области рабочему переехало ноги вагонеткой

В Искитиме на заводе по производству бетона произошел несчастный случай. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Искитиме на заводе по производству бетона произошел несчастный случай. На одного из рабочих наехала вагонетка.

— На сотрудника одного из цехов наехала вагонетка: 59-летний мужчина получил серьезные травмы ног. Сейчас он находится в больнице, — пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о несчастном случае, произошедшем утром 18 марта. В Новосибирске промышленный альпинист упал с высоты 15 этажа и чудом выжил. Мужчина сбивал сосульки с фасада одной из многоэтажек, когда сорвался вниз. Возможно, причиной произошедшего послужило то, что сибиряк неправильно закрепил страховочный трос. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

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