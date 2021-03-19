В Новосибирске альпинист упал с 8 этажа и чудом выжил

Новосибирец упал с 8-го этажа и выжил.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В пятницу, 19 марта, в Новосибирске на улице 1905 года произошло ЧП. Там с высоты 8-го этажа упал мужчина. Он выжил, но получил серьезные травмы. Об этом КП — Новосибирск рассказала главный врач скорой помощи Ирина Большакова.
— Пострадал 44-летний мужчина. Он упал с 8-го этажа. У него тяжелые сочетанные травмы, в том числе травма позвоночника. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, — рассказала КП-Новосибирск главврач.
Предварительно известно, что пострадавший — промышленный альпинист. В региональном ГУ МВД КП — Новосибирск рассказали, что информация по инциденту уточняется.
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