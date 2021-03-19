Новосибирские следователи проводят проверку после падения с 15 этажа промышленного альпиниста

В Новосибирске промышленный альпинист, который сбивал сосульки с многоэтажки, сорвался с высоты. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске следователи проверят инцидент с промышленным альпинистом, который сбивал сосульки с многоэтажки и сорвался с высоты. Напомним, ЧП произошло днем, 19 марта, сейчас сибиряк находится в больнице.

— Сегодня, около полудня, 44-летний мужчина чистил от сосулек кровлю одного из 25-этажных домов, расположенного по улице 1905 года в Железнодорожном районе. По предварительным данным, спускаясь вниз на тросе, мужчина неправильно зафиксировал страховочный пояс и сорвался с высоты 15 этажа. В результате падения мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас следователи проводят проверку по данному факту и выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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