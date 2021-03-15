В Новосибирске хотят продлить в обе стороны Ленинскую линию метро

Ленинскую линию метро в Новосибирске хотят продлить в обе стороны. Фото: Даба ДАБАЕВ

Ленинскую линию метро в Новосибирске хотят продлить в обе стороны. Сделать это планируется до 2030 года. Как сообщили в городском департаменте транспорта, предполагается, что на левом берегу ветка будет продлена на две станции — «Площадь Станиславского» и «Пермская», а на правом берегу на одну — на пересечении улиц Северная и Красный проспект планируют построить станцию «Северная».

Продлить собираются и Дзержинскую линию метро. От «Золотой Нивы», которая сейчас является конечной, до станции «Молодежная». Построено там будет также и метродепо «Волочаевское».

Однако сейчас в приоритете в Новосибирске находится проект строительства станции метро «Спортивная», в связи с проведением в нашем городе молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Напомним, станцию метро «Спортивная» на Ленинской ветке Новосибирского метро начали строить осенью 2019 года. Не так давно, начальник департамента транспорта мэрии города Роман Дронов отметил, что к чемпионату мира в 2023 году, который пройти в Новосибирске зимой, станцию должны достроить. Ранее КП-Новосибирск уже писала о том, что станцию «Спортивная» оборудуют 12-ю швейцарскими эскалаторами: они обойдутся в 484 миллиона рублей.

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